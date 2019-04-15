31 Mart yerel seçimleri sonucunda mazbatasını alan belediye başkanları görevine başlarken, İstanbul'un akıbeti hala belli değil.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ise basın açıklaması yaparak, İstanbul'da seçim sonucuna itirazlarla ilgili açıklama yaptı.

İkinci toplantısını yaptığını belirten Binali Yıldırım, "Bu seçimlerin bu hale gelmesini körükleyen rakip adaydır. Yoksa bu itiraz süreçleri her dönemde olmuş ve sükûnet içinde değerlendirilip karar bağlanmıştır.

"SORUMLULUK BU"

Mansur Yavaş soyadı gibi yavaş hareket etmiş, bütün süreçlerin tamamlanmasını beklemiş ve kendisine belediye başkanı olduğuna dair belge verilmiş ondan sonra Anıtkabir’e gitmiş ve görevine başlamış. Ben tebrik ediyorum. Sorumluluk taşıma bu.

Binali Yıldırım: Seçimlerin bu hale getiren rakip adaydır ViDEO



"BENİM GİBİ SONUÇLARI BEKLESEYDİ"

Keşke Sayın İmamoğlu da bunu yapsaydı. Tribün tribün dolaşacağına sakin oturup benim gibi sonuçları bekleseydi.

Bu benim ikinci toplantım.

MURDAR OLMUŞ BİR SEÇİMDİR

Bu seçim başlı başına murdar olmuş bir seçimdir. Murdar etin de kavurması olmaz."

