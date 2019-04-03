Binali Yıldırım'dan İmamoğlu'na gerginlik tepkisi

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerin ardından İstanbul özelinde kıran kırana geçen yarışın galibi henüz belli olmuş değil. Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı açıklamaların ardından Binali Yıldırım da ekran karşısına geçip, açıklamalarda bulundu.

"SÜRECİ SÜKUNETLE BEKLEYİN"

Yıldırım, CHP'nin adayı İmamoğlu'nun sokak çağrısına tepki gösterdi, şunları söyledi: "Dış ülkelerden tebrik almak, telefon etmek, bu milletin sinirini bozuyor. Bu milletin sinirini bozmaya kimsenin hakkı yoktur. Burayı Venezuela gibi göstermek isteyenlere karşı tek yumruk oluruz. Türk halkının moralini bozmayın. Hukuka saygılı olun, sürecin sonlanmasını sükunetle bekleyin.

Binali Yıldırım: Burası Venezuela değil VİDEO

HUKUK HERKESE LAZIM

İmamoğlu ilk gün 'En güvendiğim yer YSK'dır' demiştir. Madem güveniyorsan, onun kararını bekleyip, YSK'nın mazbatayı vermesini bekleyeceksin. Sokağı hareketlendireceğiz iması yapmaktan vazgeçin. Kendisinden daha tecrübeli siyasetçi ve devlet adamı olarak kendisine önerim budur. Şu aşamada başka yollara başvurmak fevkalade rahatsız edicidir, bunun ülkemize hiçbir yararı yoktur. CHP'ye de yararı yoktur. Sayın Kılıçdaroğlu da bu minvalde bir açıklama yapmıştır, bu da talihsiz bir açıklamadır. Hukuk devleti herkese lazımdır.





KAZANIRSA İLK TEBRİK EDECEK OLAN BENİM

Sayın Kılıçdaroğlu da 'Niye bu kadar uzadı gibi' anlamsız laflar etmektedir. Yarın iş bitti, mazbatasını aldı, ilk önce tebrik edecek olan benim. Bunu da bilmesini isterim. Ama tersi gerçekleşirse aynısından beklemek benim hakkımdır."