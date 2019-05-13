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Binali Yıldırım'ın su ve öğrenci akbili vaadi

Binali Yıldırım, öğrenci aylık akbilinin 40 lira olacağını, suya da yüzde 40 indirim yapılacağını açıkladı.

AA | 13.05.2019 - 15:57..
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Binali Yıldırım'ın su ve öğrenci akbili vaadi

Yüksek Seçim Kurulu'nun seçimlerin yeniden yapılmasına karar vermesiyle, Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki yarış yeniden başladı.

Seçim çalışmalarına başlayan AK Parti adayı Binali Yıldırım, su ve öğrenci akbiliyle ilgili yapılacakları Twitter'dan duyurdu.

"MÜJDELİ HABER"

Binali Yıldırım, "İstanbullulara müjdeli haber: Daha önce söz verdiğimiz gibi; kişi sayısı daha fazla olan hanelerde daha çok indirim olmak üzere, su tüketiminde aylık ortalama yüzde 40 indirim yapılacak.

Öğrenci Akbil'i aylık 85 liradan 40 liraya düşürülecek. Hayırlı olsun. " dedi.

Binali Yıldırım'ın su ve öğrenci akbili vaadi

CHP'NİN VAADİ

CHP'nin İBB adayı Ekrem İmamoğlu, seçimlerden önce su fiyatlarında yüzde 40 indirim yapılacağını öğrenci akbilinin ise 50 liraya düşürüleceğini söylemişti.

Ekrem İmamoğlu'nun mazbatayı aldıktan sonra İBB Meclisi'nde yapılan görüşmelerde oldukça sert tartışmalar yaşanmıştı.

CHP'nin 'öğrenci akbilini 50 liraya düşürelim' teklifi karşısında AK Parti'den '40 lira olsun' önerisi gelmişti.

İBB'de öğrenci akbiline indirim tartışması VİDEO

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