Binali Yıldırım'ın oyu düştü

İstanbul seçmeni sandık başına giderek tercihini yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeni başkanı Ekrem İmamoğlu oldu.

CHP adayı Ekrem İmamoğlu, AK Parti adayı Binali Yıldırım'a 9 puan fark attı.

Sonuçlara bakıldığında; 31 Mart yerel seçimlerden sonra başlayan süreçte kadar Binali Yıldırım'ın düşüşe geçtiği görüldü.

234 BİN OY KAYBETTİ

Öyle ki; 31 Mart'ta 4 milyon 156 bin 036 oy alan Binali Yıldırım, 23 Haziran seçimlerinde 3 milyon 921 bin 201 oy alabildi.

Yıldırım, geçen süreçte 234 bin 835 oy kaybetti.

ALİ İHSAN YAVUZ SESSİZ

Bu oy kaybında en büyük pay sahiplerinden biri ise Ali İhsan Yavuz gösteriliyor.

YSK'ya yapılan itirazlarda sürekli öne çıkan AK Partili Yavuz, yaptığı açıklamalarla tepkileri üzerine çekmişti.

Ali İhsan Yavuz: İstanbul'da kesinlikle bir şeyler oldu ARŞİV