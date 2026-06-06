Bingöl’de çeşitli suçlardan aranan 2 kişi yakalandı
Bingöl’de polis ekipleri tarafından, "kasten yaralama" ve "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçlarıyla bağlantılı 2 kişi yakalandı.
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Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, "Kasten Yaralama" ve "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçlarıyla bağlantılı 2 şüpheli şahıs yakalandı.
ŞÜPHELİLERDEN 1'İ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)