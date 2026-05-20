Bingöl’de dağlık arazide mahsur kalan yaralı için zamanla yarış

Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Kargapazarı köyü ile Muş’un Varto ilçesi sınırında bulunan dağlık alanda bulunan bir kişi, dengesini kaybederek düştü ve yaralandı.

Çevredeki vatandaşların durumu fark ederek yardım çağrısında bulunmasının ardından bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.

EKİPLER ZORLU ARAZİDE YARALIYA ULAŞTI

İhbar sonrası olay yerine sağlık ekiplerinin yanı sıra UMKE ve jandarma personeli sevk edildi. Dağlık ve engebeli arazi şartlarında yürütülen çalışmanın ardından ekipler, yaralı şahsa ulaşmayı başardı.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, daha sonra ekipler tarafından ambulansa taşındı.

HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Kurtarma çalışmasının ardından yaralı şahıs, ambulansla Karlıova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının burada tedavi altına alındığı ve sağlık durumunun takip edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.