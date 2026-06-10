Binlerce kişi sıraya girdi, İrlandalı çift kazandı: 1953’ten beri boş olan adanın yeni sahipleri belli oldu

Atlantik Okyanusu'nun hırçın sularında, İrlanda'nın Dingle kıyıları açıklarında yer alan Great Blasket Adası, modern hayatın karmaşasından ve stresinden kaçmak isteyen ancak aynı zamanda konforundan vazgeçebilecek kadar cesur bir çifte ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Her yıl küresel çapta büyük yankı uyandıran ve tüm dünyadan binlerce kişinin yoğun ilgi gösterdiği geleneksel "ada bakıcılığı" görevi için bu yılki kazananlar açıklandı.

İrlanda'nın Kilkenny şehrinden başvuran Aisling Costello ve partneri Conor Jones, binlerce adayı geride bırakarak adanın yeni bakıcıları olmaya hak kazandı.

Elektriksiz ve sıcak susuz ilkel yaşam

Çiftin yaz sezonu boyunca sürecek olan bu okyanus macerasındaki en büyük sınavı, adadaki oldukça zorlu ve ilkel yaşam koşulları olacak.

Great Blasket Adası'nda kalıcı bir elektrik ve sıcak su altyapısı bulunmuyor. Telefon şarj etmekten duş almaya kadar günlük hayattaki her şeyin doğanın sunduğu imkanlarla sınırlı olduğu bu adada, İrlandalı çifti oldukça çetin bir yaşam mücadelesi bekliyor.

Yayınlanan iş ilanında, bu görevin sadece sahil kenarında "kafa dinlemekten" ya da dinlendirici bir tatilden ibaret olmadığı, aksine oldukça "yoğun" bir fiziksel emek ve sorumluluk gerektirdiği özellikle vurgulanmıştı.

Adadaki görev tanımları oldukça yoğun

Yaz sezonu boyunca adada kalacak olan Aisling Costello ve Conor Jones'un günlük olarak yürütmesi gereken operasyonel ve düzen görevleri şu şekilde sıralanıyor:

Adada yer alan ve ziyaretçilere sunulan üç kiralık kulübenin yönetimini üstlenmek,

Günübirlik ya da konaklamalı olarak adayı ziyarete gelen misafirleri karşılamak ve ağırlamak,

Kulübelerin temizlik, bakım, onarım ve tadilat işlerini eksiksiz yapmak,

Adadaki günlük işleyişi ve genel düzeni kimsenin desteği olmadan, tek başlarına yürütmek.

“Paradan önemli şeyler var"

Bu ilan doğrultusunda adaya gitmenin çok uzun süredir kurdukları en büyük hayal olduğunu belirten Aisling Costello, binlerce başvuru arasından kendilerinin seçildiğini öğrendiklerinde çok büyük bir şaşkınlık ve tarif edilemez bir mutluluk yaşadıklarını ifade etti.

Yakın çevrelerindeki birçok insanın, modern dünyanın imkanlarını bırakıp bu kadar zorlu bir hayatı gönüllü olarak seçecek olmalarını "çılgınca" bulduğunu dile getiren Costello, karar arkasındaki motivasyonlarını şu sözlerle anlattı: "Bizim için paradan ziyade hayat boyu unutamayacağımız eşsiz bir deneyim kazanma isteği ön plandaydı."