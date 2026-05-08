Binlercesi akın etti! Sokak lambasının altında dönüyorlar: İşte nedeni

Japonya'da gerçekleştirilen bir araştırma, sokak lambalarının küçük deniz canlıları üzerinde beklenmedik bir etki yarattığını ortaya koydu.

Özellikle 'deniz piresi' olarak bilinen amfipodlar, yapay ışık altında saatlerce daire çizerek hareket ediyor.

ÖLÜM ÇEMBERİ

Japonya kıyılarındaki liman bölgelerinde yapılan gözlemlerde, sokak lambalarının ışığında binlerce deniz canlısının 'ölüm çemberi' oluşturduğu belirlendi.

Bu canlılar, ışığın etrafında dönerek yön duygusunu kaybediyor ve bulundukları alandan uzaklaşamıyor.

Işığın etrafında toplanan deniz pireleri, uzun süre aynı bölgede döndükleri için suyun yakınında bulunan avcı balıklar için kolay bir hedef haline geliyor.

Araştırmacılar, beyaz LED ışıkların deniz pirelerini yoğun bir şekilde etkilediğini kaydetti.

Normalde karanlıkta hareket eden bu küçük canlılar, güçlü ışık altında aynı noktada sıkışıp kalıyor.