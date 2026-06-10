Binyamin Netanyahu seçimlerde yeniden aday olacak

2009 yılından bu yana neredeyse kesintisiz şekilde iktidarda bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ekim ayında yapılması planlanan seçimde aday olup olmayacağı tartışma konusu olmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce ABC News’e verdiği röportajda, Netanyahu’nun aday olup olmayacağını bilmediğini söylemişti.

LİDERİ OLDUĞU PARTİ AÇIKLAMA YAPTI

Netanyahu’nun lideri olduğu Likud Partisi, Netanyahu’nun adaylığına yönelik bir açıklama paylaştı.

Yapılan açıklamada, Netanyahu’nun bir kez daha aday olacağı ve seçimleri kazanmasının beklendiği kaydedildi.

İSRAİL, 2023'TEKİ HAMAS SALDIRISINDAN BU YANA İLK KEZ SANDIĞA GİDECEK

İsrail, ülkenin en büyük güvenlik zaafı olarak kabul edilen 7 Ekim 2023'teki Hamas saldırısından bu yana ilk kez sandığa gidecek.

Aralık 2022’de İsrail tarihinin en sağcı koalisyonuyla iktidara döndüğünden beri çalkantılı bir dönem geçiren Netanyahu, Gazze, Lübnan ve İran savaşlarından önce kitlesel hükümet karşıtı protestolarla karşı karşıya kaldı.

ANKETLER NETANYAHU İÇİN İYİ GİTMİYOR

Ülkede yapılan anketler, Netanyahu'nun lideri olduğu koalisyonun bir sonraki seçimde çoğunluğu kaybedeceğini gösteriyor.

İsrail Demokrasi Enstitüsü'nün 9 Haziran'da yayınladığı bir ankete göre, İsrail halkının yüzde 61'i Netanyahu'nun aday olmaması gerektiğine inanıyor.

PARLAMENTODA ÇOĞUNLUĞU ELDE EDEMEYEBİLİR

Buna rağmen anketler, muhalefetin kuracağı muhtemel bir koalisyonun bazı muhalefet liderlerinin reddettiği Arap partileriyle bir koalisyon kurmadığı sürece parlamentoda çoğunluğu elde edemeyeceğini de gösteriyor.

ABD'li ve İsrailli yetkililer, 28 Şubat'ta İran'a birlikte saldırı başlatan Trump ve Netanyahu'nun arası son dönemde gergin görülse de halen yakın bir iş birliğinin olduğunu savunuyor.