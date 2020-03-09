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Bir aile daha evladına kavuştu

Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan bir aile daha güvenlik güçlerinin ikna çalışması sonucu evladına kavuştu. Kızına kavuşan anne, sevinç gözyaşları döktü.

AA | 09.03.2020 - 11:31..
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Bir aile daha evladına kavuştu

Ailelerin de desteğiyle yürütülen ikna çalışmaları sonucu teröristler, örgütleri PKK'dan kaçıp teslim olmaya devam ediyor.

Şırnak ve Şanlıurfa jandarma komutanlıklarının ikna çalışması sonucu dün teslim olan Tekoşin Açar (27), Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan annesiyle buluşturuldu.

KIZINA SARILIP, GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'na gelen anne Naime Dalmış, 6 yıllık hasretin ardından kızı Tekoşin'e sarıldı, gözyaşı döktü.

İkna çalışması sonucu bir aile daha evladına kavuştu İZLE

EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 13'E YÜKSELDİ

Anne Hacire Akar'ın ardından Hatice Ceylan 4 yıl önce dağa kaçırılan oğluna, Hüsniye Kaya kızına, babaanne Halime Kadran torununa, baba Metin Açan oğluna, baba Nizamettin ve anne Aslıhan Eşrefoğlu 5 yıllık hasretin ardından oğullarına, anne Gevriye Ayhan kızına, baba Melik ve anne Melek Aslan da 6 yıllık özlemden sonra güvenlik güçlerine teslim olan oğluna, anne Muhteber Birlik 5 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan oğluna, anne Cahide Alkan oğluna, anne Şahize Altınkaynak kızına kavuşmuştu.

Bir aile daha evladına kavuştu

ÇOCUK YAŞTA KAÇIRILDILAR

Dün Haşim Açar ve Tekoşin Açar'ın da güvenlik güçlerine teslim olmasıyla Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerden evladına kavuşanların sayısı 13'e yükseldi.

Bir aile daha evladına kavuştu

Bir aile daha evladına kavuştu

Bir aile daha evladına kavuştu

Bir aile daha evladına kavuştu

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Bir aile daha evladına kavuştu

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