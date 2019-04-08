Şile'de seyir halinde olan sürücülere at sürprizi

Motosikletlilerin atları kontrol altına alarak yoldan uzaklaştırması kask kamerasına kaydedilirken, yoldaki araçlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

MOTOSİKLETLİLERE 'AT' ŞOKU

Şile yolunda seyir halinde olan birkaç motosiklet sürücüsü, yol üzerinde koşan üç at ile karşı karşıya geldi. Başıboş şekilde koşan atlarla karşılaşan motosikletliler, bir anda neye uğradığını şaşırdı. Daha sonra atları yoldan çekmek isteyen motosikletliler, atların yanına ve önüne geçerek hayvanları kontrol altına almaya çalıştı. Asfalt kovboylarını andıran motosiklet sürücülerinin yönlendirilmesiyle atlar, yolun kenarındaki arsaya doğru yöneldiler.

Seyir halinde olan sürücülere at sürprizi ViDEO

KOVBOY FİLMLERİNİ ARATMADI

Motosikletlilerin atları yoldan çekerek trafik güvenliğini sağladığı ve adeta kovboy filmlerini andıran anlar, kask kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, seyir halindeki motosikletliler bir anda yolda koşan atlarla karşılaşıyor, daha sonra atları kontrol altına alarak yoldan çekiyorlar.



