taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.68715
Euro
6.3897
Altın
1296.895
Borsa
97700.56
Gram Altın
237.424

Şile'de seyir halinde olan sürücülere at sürprizi

İstanbul'da, seyir halinde ilerleyen motosikletliler, bir anda yolda koşan atlarla karşı karşıya geldi. Kovboy filmlerini andıran anlar ise diğer sürücüleri şaşkına çevirdi.

İHA | 08.04.2019 - 10:15..
  1. Haberler
  2. Yaşam
Whatsapp ile paylaş

Motosikletlilerin atları kontrol altına alarak yoldan uzaklaştırması kask kamerasına kaydedilirken, yoldaki araçlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

MOTOSİKLETLİLERE 'AT' ŞOKU

Şile yolunda seyir halinde olan birkaç motosiklet sürücüsü, yol üzerinde koşan üç at ile karşı karşıya geldi. Başıboş şekilde koşan atlarla karşılaşan motosikletliler, bir anda neye uğradığını şaşırdı. Daha sonra atları yoldan çekmek isteyen motosikletliler, atların yanına ve önüne geçerek hayvanları kontrol altına almaya çalıştı. Asfalt kovboylarını andıran motosiklet sürücülerinin yönlendirilmesiyle atlar, yolun kenarındaki arsaya doğru yöneldiler.

Seyir halinde olan sürücülere at sürprizi ViDEO

Şile'de seyir halinde olan sürücülere at sürprizi

KOVBOY FİLMLERİNİ ARATMADI

Motosikletlilerin atları yoldan çekerek trafik güvenliğini sağladığı ve adeta kovboy filmlerini andıran anlar, kask kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, seyir halindeki motosikletliler bir anda yolda koşan atlarla karşılaşıyor, daha sonra atları kontrol altına alarak yoldan çekiyorlar.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nın son hali

Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nın son hali

7
Mustafa Tuna'nın izleri Ankara Belediyesi'nden siliniyor

Mustafa Tuna'nın izleri Ankara Belediyesi'nden siliniyor

130
Erdoğan'dan Rusya ziyareti öncesi açıklamalar

Erdoğan'dan Rusya ziyareti öncesi açıklamalar

537
Acun Ilıcalı Miami'de görüntülendi

Acun Ilıcalı Miami'de görüntülendi

64
Honda Türkiye'den çıkıyor

Honda Türkiye'den çıkıyor

99
ABD'nin güvenli bölge planında YPG'ye yer yok

ABD'nin güvenli bölge planında YPG'ye yer yok

76
Libya’da çatışmalar şiddetlendi

Libya’da çatışmalar şiddetlendi

98
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir