Bir anda yere yığılan şahsın öldürüldüğü tespit edildi

Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Gerzele Mahallesi 449. Sokak üzerinde, kaldırımda yürüyen bir çift tanımadıkları bir şahsın bir anda yere yığılarak hareketsiz kaldığını görünce polisi arayarak yardım istedi.

GÖĞSÜNDEN 2 KURŞUNLA VURULDUĞU TESPİT EDİLDİ

Olay yerine gelen polis ekipleri ise yaptıkları incelemede şahsı kanlar içinde buldu. Ardından bölgeye sağlık ekibi istendi. Olay yerine gelen ekipler şahsın öldüğünü tespit etti. Sonrasında bölgeye gelen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri şahsın göğsünden silahla 2 kurşunla vurulduğunu ve yere düştüğü esnada da kafasını yere çarptığını belirledi.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Şahsın kimlik tespit çalışmasını da yapan ekipler kısa bir incelemenin ardından hayatını kaybeden kişinin 29 yaşındaki Ö.K., olduğunu belirledi.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri cinayeti aydınlatmak için detaylı bir çalışma başlatırken, Ö.K., nasıl ve kim tarafından vurulduğunun tespit edilmesi için bölgede olay yeri inceleme ekipleri ile detaylı bir çalışma yapıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, Ö.K.’nin cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi Adli tıp Kurumu morguna kaldırıldı.