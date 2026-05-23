Bir devrin sonu: Arka Sokaklar 20 yıl sonra final yapıyor

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımlarından birisi...

Polisiye dizi denilince ilk akla gelen yapım, senelerdir Arka Sokaklar oldu.

FİNAL KARARI ALINDI

2006'da başlayan ve 20 yıl devam eden 'Arka Sokaklar' dizisi, sezon sonu ekranlara veda edecek.

Dizinin final yapacağını, 'Mesut' karakterini canlandıran Şevket Çoruh açıkladı.

"BİR EFSANE DAHA BİTTİ"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çoruh, "Bir efsane daha bitti. Yapımda ve yayında emeği geçen herkese teşekkürler." dedi.

Arka Sokaklar'ın final bölümünün ne zaman yayınlanacağı ise henüz belli değil.

BİR DEVRİN SONU

Mayıs 2026 itibariyle 750 bölüme ulaşan Arka Sokaklar dizisinde, uzun yıllar boyunca pek çok oyuncu rol aldı ve birbirinden farklı konular işlendi.

Yıllar içinde kadrosuna birçok usta ismi dahil eden, toplumsal olaylara değinen senaryosuyla gündem olan "Arka Sokaklar", bu kararla birlikte televizyon tarihindeki altın sayfalarından birini kapatmış oldu.

TAKİPÇİLERİ TEPKİ GÖSTERDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde özel bir ekipte görev yapan polislerin aile yaşamları ve İstanbul sokaklarındaki maceralarını konu eden dizinin takipçileri, final iddiaları sonrası tepki gösterdi.

Final iddialarının ardından “Arka Sokaklar bitmesin”, “Senelerdir devam ettiğini bilmek güvende hissettiriyordu” gibi yorumlar geldi.