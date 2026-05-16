Bir Gençlik Şöleni'nde ilk defa çaldı: AK Gençlik'ten 'İyi ki varsın Erdoğan' parçası



Türkiye'nin dört bir yanından gençlerin katılımla düzenlenen Bir Gençlik Şöleni başladı.

Program kapsamında yaklaşık 100 bin genç Kocaeli Stadyumu'nu hıncahınç doldurdu.

Kazakistan temaslarının ardından yurda dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan da soluğu gençlerin yanında, Kocaeli Stadyumu'nda aldı.

Stadyum girişinde bir konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı, buradaki konuşmasında Terörsüz Türkiye sürecine değinerek, sürecin gençler için huzur ve esenlik hedeflediğini dile getirdi.

'İYİ Kİ VARSIN ERDOĞAN' PARÇASI İLK KEZ PAYLAŞILDI

Müzik ve sahne performanslarının sergileneceği gecede bir sürpriz de Cumhurbaşkanı Erdoğan için hazırlanan şarkının paylaşılmasıyla yaşandı.

Stadyum hoparlörlerinden ilk kez çalınan şarkıda, "Ateş çemberinin ortasında ey vatan, 25 yılda oldu herkese bir liman, tüm dünyanın önünde saygıyla durduğu, büyük kahraman, iyi ki varsın Erdoğan" sözleri yer aldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KAREOGRAFİLERİ

Şarkının çalınmaya başladığı esnada stadyumda açılan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yer aldığı kareografi de büyük beğeni ve takdir topladı.