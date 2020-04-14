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Bir günlüğüne polis olan down sendromlu Muhammet’ten 'evde kal' çağrısı

Kars'ta yaşayan down sendromlu 21 yaşındaki Muhammet Özdemir'in polis olma hayalini, İl Emniyet Müdürülüğü ekipleri gerçekleştirdi.

AA |
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Bir günlüğüne polis olan down sendromlu Muhammet’ten 'evde kal' çağrısı

Polislere hayranlık duyan Muhammet Özdemir'in ailesi, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine durumu bildirerek çocuklarının polislik hayalinin gerçekleştirilmesini istedi.

Bir günlüğüne polis olan down sendromlu Muhammet’ten 'evde kal' çağrısı

POLİS EKİPLERİNDEN MUHAMMET'E BEKLENMEDİK SÜRPRİZ

Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, Özdemir'in evine Asayiş Şube Müdürlüğünün motosikletli polis kıyafetleriyle giderek sürpriz yaptı.

Polis kıyafeti giydirilerek polislik hayali gerçekleştirilen Özdemir, ekiplerle devriye de atarak vatandaşlara "evde kal" çağrısı yaptı.

Bir günlüğüne polis olan down sendromlu Muhammet’ten 'evde kal' çağrısı

MUHAMMET'İ SEVENLERİ YALNIZ BIRAKMADI

Devriyeden sonra evine bırakılan Özdemir'i, mahalleli ve ailesi pasta ve alkışlarla karşıladı.

Koronavirüs nedeniyle dışarı çıkamayan vatandaşlar, camlardan, bir günlüğüne polis olan Muhammet Özdemir ve polis ekiplerini alkışlayarak destekledi.

Polis ağabeyleriyle pastadaki mumları söndüren Özdemir, bir günlüğüne bile olsa polis olmanın keyfini ve mutluluğunu yaşatan ekiplere teşekkür etti.

Bir günlüğüne polis olan down sendromlu Muhammet’ten 'evde kal' çağrısı

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