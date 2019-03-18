Bir hastadan, 152 parça taş çıkartıldı

Elazığ'da yaşayan, 3 çocuk babası 39 yaşındaki Mehmet Sahap Kaya, gece terlemesi ve böbrek ağrısı ile doktora başvurdu.
Yapılan tetkikler sonucu Kaya'nın sağ böbreğinde 3 ve sol böbreğinde 5 santimetre büyüklüğünde taş tespit edildi. Tavsiye üzerine şehir hastanesine gitti.
1 SANTİMLİK KESİ İLE OPERASYON YAPILDI
Hastanın iki böbreğinde taş bulunduğunu belirten Op. Dr. Kadir Yıldırım, “Sağ tarafta 3 sol tarafta 5 santim taşlarla polikliniğimize başvurdu. Her iki tarafına Perkütan nefrolitomi (kapalı böbrek taşi ameliyatı) uyguladık. Yaklaşık bir santimlik bir kesi ile kapalı kamera sistemi ile taşlar kırıldı.” diye bilgi verdi.