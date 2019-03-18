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Bir hastadan, 152 parça taş çıkartıldı

Elazığ'da, hastanın böbreklerindeki 3 ve 5 santimetrelik taşlar, kırılarak 152 parça halinde çıkarıldı.

İHA | 18.03.2019 - 10:50..
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Elazığ'da yaşayan, 3 çocuk babası 39 yaşındaki Mehmet Sahap Kaya, gece terlemesi ve böbrek ağrısı ile doktora başvurdu.

Yapılan tetkikler sonucu Kaya'nın sağ böbreğinde 3 ve sol böbreğinde 5 santimetre büyüklüğünde taş tespit edildi. Tavsiye üzerine şehir hastanesine gitti.Bir hastadan, 152 parça taş çıkartıldı

1 SANTİMLİK KESİ İLE OPERASYON YAPILDI

Hastanın iki böbreğinde taş bulunduğunu belirten Op. Dr. Kadir Yıldırım, “Sağ tarafta 3 sol tarafta 5 santim taşlarla polikliniğimize başvurdu. Her iki tarafına Perkütan nefrolitomi (kapalı böbrek taşi ameliyatı) uyguladık. Yaklaşık bir santimlik bir kesi ile kapalı kamera sistemi ile taşlar kırıldı.” diye bilgi verdi.Bir hastadan, 152 parça taş çıkartıldı

 

 

 

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