Bir ilde denize girmek yasaklandı: Valilik kararın gerekçesini açıkladı

Zonguldak’ta deniz keyfi yapmayı planlayan vatandaşlara valilikten uyarı geldi.

Meteorolojik tahminler doğrultusunda beklenen sert hava koşulları ve fırtına tehlikesi nedeniyle Valilik harekete geçti.

Can güvenliğini riske atmamak adına alınan kararla, kentteki sahillerde denize girmek belirli günler arasında yasaklandı.

1 gün boyunca yasak

Zonguldak Valiliği, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda yasağın başlangıç ve bitiş saatlerini paylaştı.

Buna göre yasak, 1 Temmuz Çarşamba günü saat 13.00’te başlayacak ve 2 Temmuz Perşembe günü sabah saat 07.00’ye kadar sürecek.

Valilik açıklamasında, "Vatandaşlarımızın güvenliği açısından belirtilen tarih ve saatler arasında yasağa riayet edilmesi önemle rica olunur." ifadesine yer verdi.