Bir Katar vatandaşı askeri operasyon sırasında hayatını kaybetti

Katar İçişleri Bakanlığı, dün denize açıldıktan sonra kendilerinden haber alınamayan iki kişinin bulunduğu tekneye bu sabah ulaşıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, teknede bulunan bir Katar vatandaşının, “bölgedeki askeri operasyonlar” sırasında isabet eden şarapnel nedeniyle yaralandığı ve tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği belirtildi.

Aynı teknede bulunan Arap uyruklu diğer kişinin ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı, sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma ve yasal işlemlerin sürdüğü kaydedildi.

İRAN'IN SALDIRILARI SONUCU MU ÖLDÜ?

Yetkililer, olayın tam olarak hangi noktada meydana geldiğine ilişkin bilgi paylaşmazken, şarapnel parçalarının bugün İran’ın Kuveyt ve Bahreyn’deki ABD üslerine düzenlediği insansız hava aracı saldırılarıyla bağlantılı olup olmadığı konusunda da detay vermedi.

KÖRFEZ'DE GERİLİM BİR KERE DAHA HAD SAFHADA

Bölgede gerilim son günlerde tırmanmıştı. ABD ordusu, İran’ın Hürmüz Boğazı yakınlarından geçen “M/T Kiku” tankerine tek yönlü İHA saldırısı düzenlediğini açıklamış, buna karşılık İran’daki 10 askeri hedefin vurulduğunu duyurmuştu.

Donald Trump ise İran’ın ateşkesi ihlal ettiğini öne sürerek, gerekirse askeri operasyonların genişletilebileceği uyarısında bulunmuştu.

İran Devrim Muhafızları da ABD saldırılarına misilleme olarak Kuveyt ve Bahreyn’deki Amerikan üslerini füze ve İHA’larla hedef aldığını açıklamış, bölgedeki diplomatik süreçlerin askıya alınabileceği mesajını vermişti.