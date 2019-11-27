Bir maganda kediyi köpeklerin önüne attı

İstanbul'un Maltepe ilçesi sahilinde geçtiğimiz gün meydana gelen olayda, yanında köpeklerle gezen bir şahıs ağaçta mahsur kalan kediyi indirmek için elindeki kemerle kediye vurdu.

KEDİ AĞAÇTAN İNSİN DİYE KEMERLE VURDU

O sırada kediye saldırmak isteyen köpekler de ağacın altında bekliyordu. Cani şahsın kemer darbelerine dayanamayan kedi ağaçtan atladığı gibi kendisini bekleyen köpeklerin saldırısına uğradı.

KEDİ 2 KÖPEK TARAFINDAN TELEF EDİLDİ

Kedi, kendisine saldıran köpekler tarafından telef olurken başka bir şahıs da o anları cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydetti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ise vatandaşlar tarafından büyük tepki çekti.

Magandanın köpeklerin önüne attığı kedi telef oldu VİDEO