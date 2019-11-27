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Bir maganda kediyi köpeklerin önüne attı

Maltepe’de bir maganda, ağaçta mahsur kalan kediyi yanındaki köpeklere parçalattı. Bir şahsın cep telefonuyla kaydettiği o anlar sosyal medyada yayınlanınca tepki yağdı.

İHA | 27.11.2019 - 03:54..
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İstanbul'un Maltepe ilçesi sahilinde geçtiğimiz gün meydana gelen olayda, yanında köpeklerle gezen bir şahıs ağaçta mahsur kalan kediyi indirmek için elindeki kemerle kediye vurdu.

KEDİ AĞAÇTAN İNSİN DİYE KEMERLE VURDU

O sırada kediye saldırmak isteyen köpekler de ağacın altında bekliyordu. Cani şahsın kemer darbelerine dayanamayan kedi ağaçtan atladığı gibi kendisini bekleyen köpeklerin saldırısına uğradı.

KEDİ 2 KÖPEK TARAFINDAN TELEF EDİLDİ

Kedi, kendisine saldıran köpekler tarafından telef olurken başka bir şahıs da o anları cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydetti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ise vatandaşlar tarafından büyük tepki çekti.

Magandanın köpeklerin önüne attığı kedi telef oldu VİDEO

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