Bir saat stres ölçebilir mi, HUAWEI WATCH GT 2 ile bu mümkün

Huawei, geçtiğimiz eylül ayında düzenlediği etkinlikte, merakla beklenen yeni akıllı saat modeli WATCH GT 2’yi resmi olarak tanıtmıştı. Tanıtıldığı günden itibaren kullanıcıların oldukça dikkatini çeken yeni akıllı saat, bir önceki modele göre birçok yeni özellik barındırmasının yanı sıra, özellikle sağlıklı yaşam konusunda kullanıcıları oldukça mutlu edecek teknolojilere sahip.

Şimdi gelin hep birlikte, #HiçÇıkarma sloganıyla yola çıkan ve Huawei’nin birçok sağlık teknolojisini barındıran WATCH GT 2 modelinin, stres problemi ile baş etme konusunda neler sunduğuna bir göz atalım.





STRESLİ GÜNLERE HUAWEI WATCH GT 2 İLE ELVEDA DEYİN

HUAWEI WATCH GT 2 modelinde, özellikle sağlıklı bir yaşama sahip olmak isteyen kullanıcıların yararlanacağı birçok özellik bulunuyor. Bu özelliklerden biri olan stres ölçümü, aynı zamanda HRV özelliği ile birlikte geliyor. Peki stres ölçmenin ve HRV özelliğinin size ne gibi faydaları var? Gelin isterseniz biraz bunlardan bahsedelim.

Hepimiz, yaşantımızın bir bölümünde mutlaka duygusal iniş çıkışlar yaşamışızdır. İçinde bulunduğumuz çevre, kafamızdaki düşünceler, iş kaygısı ve bunun gibi birçok nedenden dolayı meydana gelen stres; iskelet ve kas sistemimizi, bağışıklık sistemimizi ve hatta hastalıklara olan direncimizi bile olumsuz etkileyebiliyor.

Ülkemize baktığımızda, depresyonda olan kişi sayısının 8 milyonu aştığını düşünürsek, bu konunun ne kadar önemli olduğunu yeniden hatırlatmakta fayda var.





Dilerseniz, stresin insan vücuduna olan bazı olumsuz etkilerine kısaca bir göz atalım:

Cilt hastalıkları ve sivilceler

Odaklanma bozuklukları

Hızlı kilo alma ve verme

Bağışıklık sistemini zayıflatma

Sindirim bozuklukları

Baş ağrısı

Saç dökülmesi

Uyku problemleri

Kalp hastalıkları

Solunum problemleri

Bütün bu olumsuz durumlara ek olarak, stresin uyku kalitenizi de oldukça azalttığını ve çeşitli uyku problemlerini ortaya çıkardığını söylememiz gerekiyor. Genel olarak baktığımızda, uyku kalitesi ve stres konularını ters orantılı olarak düşünebiliriz. Örneğin, uyku kalitesi az olan ve uyku sorunu yaşayan bireylerde stres seviyesi artarken, stres seviyesi azalan bireylerde ise uyku kalitesi bir o kadar artıyor.





YÜRÜMEK DE STRESE İYİ GELİYOR

Hem fiziksel hem de zihinsel sağlığınızı korumanız ve stresli günlerden uzak durmanız için, düzenli olarak yürümek de oldukça önemli.

Eğer spor salonlarına harcayacak paranız yoksa veya düzenli olarak spor yapamıyorsanız; stresten uzak ve sağlıklı bir yaşam için, uzmanlar günde en az 10 bin adım atmanız gerektiğini söylüyor.

Stresin yarattığı olumsuz etkiler, aslında eski tarihlerden bu yana biliniyor. Ancak o zamanlar teknolojinin bir hayli geride olması nedeniyle, matematiksel ölçüm yapılamıyor ve yalnızca kişisel değerlendirmeler sonucunda stres seviyesi belirlenebiliyordu.





GÜNÜMÜZDE HRV TEKNİĞİ KULLANILIYOR

Peki günümüzde stresin ölçümünü doğru bir şekilde yapabilen HRV (Heart Rate Variability) tekniğini hiç duydunuz mu? Bu tekniği kısaca ‘Kalp Atış Hızı Değişkenliği’ olarak dilimize çevirebiliriz.

Kalbiniz, aslında sanılanın aksine sabit bir şekilde atmaz. Sağlıklı bir insanın kalbi, belirli zaman aralıklarında ritmik bir şekilde çalışır. İşte HRV tekniği de tam da burada devreye giriyor. Bu teknik, kalbinizin ne kadar düzenli çalışıp çalışmadığı ve stres seviyeniz hakkında size oldukça detaylı bilgiler sunuyor.

HUAWEI WATCH GT 2 VE HRV TEKNİĞİ

İleri teknolojik bir yöntem olan ve günümüzde hastanelerde kullanılan HRV, HUAWEI WATCH GT 2 modelinde de karşımıza çıkıyor. Kalp atış hızı değişkenliği verilerinizi sürekli olarak ölçen ve kaydeden akıllı saat, şirketin kendi geliştirdiği HUAWEI TruRelax teknolojisi sayesinde, stres endeksiniz hakkında sizi bilgilendiriyor ve stresi azaltmanıza yardımcı oluyor.

Stres seviyenizi düzenli olarak yönetme imkanı sunan HUAWEI WATCH GT 2, bu sayede yukarıda bahsettiğimiz birçok sağlık sorunundan kurtulmanıza yardımcı oluyor.

Stres seviyesini kontrol altına aldığınızda ise, uyku kaliteniz artıyor ve yaşadığınız uyku problemleri tamamen ortadan kalkıyor. Daha sağlıklı bir yaşam için, akıllı saati birçok yeni özellikle donatan Huawei, neden #HiçÇıkarma sloganını tercih ettiğini bir kez daha gösteriyor.

2 FARKLI KASA BOYUTU VE 3 BOYUTLU CAM TASARIM I

HUAWEI WATCH GT 2’nin diğer özelliklerine baktığımızda, tamamen çerçevesiz ve 3 boyutlu cam tasarımına sahip AMOLED ekran karşımıza çıkıyor.

42mm ve 46mm olmak üzere iki farklı ekran boyutuna sahip saat, sırasıyla 390x390 ve 454x454 ekran çözünürlüğü sunuyor. Aynı zamanda suya ve toza karşı da tamamen dayanıklı olan bu ekranlar, kullanıcılara oldukça iyi bir deneyim yaşatıyor.





KIRIN A1 İŞLEMCİSİNİN GÜCÜ: 2 HAFTAYA VARAN PİL ÖMRÜ

HUAWEI WATCH GT 2’nin en dikkat çekici özelliklerinden biri de kullanıcılara sunduğu bitmek bilmeyen şarj ömrü. Kirin A1 işlemcisinden gücünü alan akıllı saat, sahip olduğu güç tüketim algoritmaları sayesinde 2 haftaya kadar şarj ömrü vadediyor.

Günümüzde piyasayada olan akıllı saatlere baktığımıuzda, Huawei’nin şarj konusunda oldukça iyi bir iş çıkardığını söyleyebiliriz.

Hem stres açısından yaşamınızı yeniden düzenleyecek, hem de kolunuza şık bir dokunuşa imza atacak HUAWEI WATCH GT 2’’nin 46mm versiyonu, 1499 TL fiyat etiketiyle ülkemizde satışa sunuldu.