Bir taksici günlük kazancını paylaştı

Taksici sorunu Türkiye'nin ana gündem maddelerinden biri...

Cezalara aldırış etmeyen sürücüler, çeşitli nedenlerle müşterileri mağdur ediyor.

Öte yandan taksi şoförlerinin günlük kazançları da sık sık tartışılan konular arasında yer alıyor.

GÜNLÜK KAZANCINI PAYLAŞTI

Bir taksici sosyal medya üzerinden yayınladığı video ile günlük kazancını paylaştı.

Sürücü bir günde iki farklı uygulamadan 883 ve 581 lira gelir elde ettiğini söyledi.

Nakit ödeme olarak ise 528 TL'lik bir gelir elde ettiğini ifade eden taksici bunların yanı sıra 10 euroluk da bir bahşiş aldığını ekledi.

GÜNLÜK GELİRİ 2 BİN 389 LİRA

Daha sonra giderlerini sayan sürücü araç yevmiyesine 2500 lira, sigaraya 105 lira, kahvaltıya 150 lira ve yakıta bin 50 lira verdiğini ifade etti.

Son olarak gelirleri giderlerden çıkaran taksi sürücüsü günlük toplam kazancını 2 bin 389 lira olarak hesapladı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Öte yandan söz konusu video sosyal medyada defalarca kez paylaşılarak viral oldu.

Bazı kullanıcılar kazancın az olduğunu savunurken bazıları ise yeterince fazla olduğunu yazdı.