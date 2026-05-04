Bir zamanlar arama motorlarının öncüsü olan Ask.com kapanıyor

Bir zamanlar internet kullanıcılarının en popüler bilgi kaynağı olan Ask.com, ana sayfasında yayınladığı bir mesajla kapandığını açıkladı.

Şirketin sahibi olan IAC, odak noktasını daraltmak amacıyla arama işini sonlandırma kararı aldıklarını belirtti.

Garrett Gruener ve David Warthen tarafından kurulan platform, ilk yıllarında Ask Jeeves adıyla hizmet veriyordu.

Kullanıcıları doğal dilde tam sorular yazmaya teşvik eden bu arama motoru, konuşmaya dayalı arama alanında öncü bir rol üstlenmişti.

İnternet patlaması döneminde hızla popülerleşen platformun Jeeves adlı uşak maskotu, kısa sürede markanın simgesi haline gelmişti.

Öyle ki bu ünlü maskot, zamanında Macy's Şükran Günü Geçit Töreni'nde bile boy göstermişti.

GOOGLE İLE REKABET EDEMEDİ

Google'ın arama pazarında kurduğu büyük hakimiyet, platformun rekabet gücünü hızla kaybetmesine neden oldu.

IAC, işletmeyi 2005 yılında satın aldıktan sonra Jeeves ismini kaldırarak platformu Ask.com olarak yeniden markalaştırdı.

Platform, 2009 yılında NASCAR'ın resmi arama motoru seçilse de pazar payındaki eski gücüne hiçbir zaman kavuşamadı.

Temel hedeflerini 2010 yılı itibarıyla küçülten site, o tarihten itibaren sadece soru-cevap formatına odaklanarak faaliyetlerini sürdürmeye çalıştı.

EFSANEYE VEDA ZAMANI

Çoğu kullanıcı için internetin ilk dönemlerine ait nostaljik bir anı olarak kalan platform, yayın hayatını kalıcı olarak noktaladı.

Şirket web sitesinde yayınladığı son veda mesajında, değişen zamanlarda kendilerini destekleyen sadık kullanıcılarına ve çalışanlarına teşekkür etti.