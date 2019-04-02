taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.54175
Euro
6.21275
Altın
1286.935
Borsa
94516.73
Gram Altın
229.713

Bira şirketlerinin hisseleri yükseldi

İstanbul ve Ankara'yı CHP'nin kazanması sonrası bira şirketleri değer kazandı.

Haber Merkezi | 02.04.2019 - 14:02..
  1. Haberler
  2. Ekonomi
Whatsapp ile paylaş
Bira şirketlerinin hisseleri yükseldi

CHP adaylarının resmi olmayan kesin sonuçlara göre Ankara ve İstanbul'u kazanmasının ardından Türkiye'nin en büyük bira tedarikçisi 2 şirketin hisseleri yükselişe geçti.

Seçim sonrası haftanın ilk güne 17.58 TL'den başlayan bir bira şirketinin hisseleri, günü 18.41 TL'den kapadı. Yüzde 6.9'luk artışla yaşayan hisseler pazartesi günü eylülden bu yanaki en yüksek seviyeye ulaştı.

"YEREL SINIRLAMALARIN RAHATLAMASI İHTİMALİ"

Bloomberg'e konuşan uzmanlar, "Bazı yatırımcılar alkol satışları konusundaki yerel sınırlamaların rahatlaması ihtimalini fiyatlıyor olabilir" dedi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Melih Gökçek'in seçim değerlendirmesi

Melih Gökçek'in seçim değerlendirmesi

266
Belediye başkanlarının maaşları

Belediye başkanlarının maaşları

126
Buket Aydın haber sunarken hiç gülmedi

Buket Aydın haber sunarken hiç gülmedi

337
Ekrem İmamoğlu, Fatih Portakal'ın ev arkadaşı çıktı

Ekrem İmamoğlu, Fatih Portakal'ın ev arkadaşı çıktı

181
F-35'in en kritik partner ülkesi: Türkiye

F-35'in en kritik partner ülkesi: Türkiye

132
HDP bu kez terörist cenazesine gitmedi

HDP bu kez terörist cenazesine gitmedi

212
Kaşıkçı'nın çocuklarına rüşvet verildi

Kaşıkçı'nın çocuklarına rüşvet verildi

61
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir