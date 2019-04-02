Bira şirketlerinin hisseleri yükseldi

CHP adaylarının resmi olmayan kesin sonuçlara göre Ankara ve İstanbul'u kazanmasının ardından Türkiye'nin en büyük bira tedarikçisi 2 şirketin hisseleri yükselişe geçti.

Seçim sonrası haftanın ilk güne 17.58 TL'den başlayan bir bira şirketinin hisseleri, günü 18.41 TL'den kapadı. Yüzde 6.9'luk artışla yaşayan hisseler pazartesi günü eylülden bu yanaki en yüksek seviyeye ulaştı.

"YEREL SINIRLAMALARIN RAHATLAMASI İHTİMALİ"

Bloomberg'e konuşan uzmanlar, "Bazı yatırımcılar alkol satışları konusundaki yerel sınırlamaların rahatlaması ihtimalini fiyatlıyor olabilir" dedi.