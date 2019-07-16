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Bircan Bali ikinci kez evleniyor

Bircan Bali, yeni aşkı Ömer Gezen ile evlilik kararı aldı.

Haber Merkezi | 16.07.2019 - 07:50..
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Eski manken Şenol İpek ile yaklaşık 1 sene önce boşanan sunucu Bircan Bali, bir süredir avukat Ömer Gezen ile aşk yaşıyordu.

Çift, aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyordu. Bir süredir aşk yaşayan ikili, evlilik kararı aldı. Bircan Bali, sevgilisi Ömer Gezen'den evlilik teklifi aldığı anları, sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

TEKLİFİ KABUL ETTİ

Tektaş fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlayan Bali, paylaşımına, "Kabul" notunu düştü. Çift, takipçilerinden tebrik yorumları aldı.

Bircan Bali ikinci kez evleniyor

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