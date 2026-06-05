Bircan Yıldırım hakkında yakalama emri

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Sosyal medya dijital içerik üreticisi Bircan Yıldırım hakkında çok fazla şikayet yapıldı.

Sosyal medyada ürettiği içeriklerde dezenformatif paylaşımlar yapan Yıldırım hakkında gelen şikayetler üzerine, geçtiğimiz günlerde gözaltı kararı verildi.

ARAMA VE EL KOYMA KARARI

Yürütülen soruşturma kapsamında Bircan Yıldırım hakkında, aynı zamanda arama ve el koyma kararı da çıkmıştı.

YAKALAMA EMRİ

Bugün gelen yeni bir son dakikaya göre Yıldırım hakkında, yakalama emri çıkarıldığı öğrenildi.

PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKİYOR

Bircan Yıldırım, sosyal medyada yaptığı dezenformatif içerikli paylaşımlarla biliniyor ve tepki çekiyor.

Sosyal medyada yanlış bilgiye dayalı olarak yürütülen birçok kampanyada, Bircan Yıldırım'ın da adı geçiyor.

YAYIN DA YAPIYORDU

Bircan Yıldırım aynı zamanda YouTube'da da yayınlar yapıyordu.