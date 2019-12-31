Birce Akalay: Beren güzel iş çıkarmıştır

Önceki akşam Akmerkez’de objektiflere takılan oyuncu Birce Akalay, meslektaşı Beren Saat'in olay yaratan sahneleri hakkında açıklama yaptı.

"BEN DE KABUL EDERİM"

Henüz “Atiye”yi izlemediğini dile getiren Akalay, “Beren eminim güzel bir iş çıkarmıştır. Bir senaryo neyi hak ediyorsa onun hakkını vermiştir” dedi.

Oyuncu, “Size böyle bir rol gelse kabul eder misiniz?” sorusunu “Tabii, neden etmeyeyim” diye yanıtladı.

BEREN DOĞAL OLMAK İSTEDİ

Beren Saat, 'Atiye' dizisinde makyajsız olarak kamera karşısına geçti. Güzel oyuncu; özel ışık, yüzdeki gözaltı ve çizgileri yok eden efektleri kabul etmedi. Saat'in dizide en ufak bir makyaj bile kabul etmediği iddia edildi.