Birce Akalay: Bu fotoğrafta cinsel içerik yok

Ünlü oyuncu Birce Akalay, dün Instagram sayfasında Kadınlar Günü mesajı paylaştı. Akalay'ın sayfasında kullandığı fotoğraf, Instagram tarafından "Çıplaklık ve cinsellik barındırdığı" neden gösterilerek kaldırıldı.

"BİZE HER GÜN KADINLAR GÜNÜ"

Birce Akalay, kısa bir süre sonra aynı fotoğrafı tekrar sayfasında yayınladı. Altına da "Kadınları öldürmeyin. Tecavüz ve taciz etmeyin. Vurmayın, sövmeyin, haklarını gasbetmeyin, ötekileştirmeyin, istediğiniz şekillere sokmaya, seslerini kısmaya, varlıklarını, kimliklerini, amaçlarını, hayallerini yok etmeye çalışmayın, içlerindeki çocuğu aşağılamayın, bedenlerini metalaştırmayın, kategorize etmeyin yeter! Yoksa bize her gün kadınlar günü." notunu düştü.

Birce Akalay, Instagram'a da "Bu fotoğrafta cinsel içerik yok. 12 güzel kadın halka şeklinde yüzüyor ve birlikte mutlular." mesajını gönderdi.