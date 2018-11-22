Birce Akalay: Evlenmek yok

Oyuncu Birce Akalay, önceki akşam annesi Yasemin Ergun ve yakın arkadaşlarıyla beraber Karaköy’de görüntülendi. Ailesiyle hasret gideren Akalay, annesi ve babasının Bodrum’dan geldiğini, birkaç gündür onlarla ilgilendiğini söyledi.

"BUNLAR HEP ŞAKA"

Güzel oyuncu, "Bugün çarşıya gittik, gezdik ve güzel vakit geçirdik" dedi. Muhabirlerin "Bugün çarşıda çeyizlik ve kına elbisesi baktınız ve sosyal medyanızda paylaştınız. Ufukta evlilik mi var?" sorusuna, "Hayır, öylesine şaka olarak çektik, paylaştık" şeklinde cevapladı. Akalay, özel hayatı ile ilgili soruları yanıtsız bıraktı.