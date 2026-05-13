Birçok bölgede gök gürültülü sağanaklar görülecek: Batıda güneş açıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son verilerine göre, ülke genelinde mevsim normallerine yakın, yer yer üzerinde seyreden sıcaklıkların hakim olacağı bir hafta bekleniyor.

Özellikle iç ve doğu bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.

BİRÇOK KENTTE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENİYOR

Bugün hava sıcaklıklarının batı ve iç kesimlerde 23-28 derece, güneyde 28-30 derece, doğu bölgelerde ise 20-25 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı illerinde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Diğer bölgelerde parçalı ve az bulutlu bir hava öngörülüyor.

En yüksek sıcaklıklar, Güneydoğu'da 29-30 dereceye kadar çıkabilir.

SICAKLIKLAR YÜKSELMEYE BAŞLIYOR

Perşembe günü sıcaklıkların genel olarak artması bekleniyor.

Özellikle iç Anadolu, Ege ve Akdeniz'de 24-27 derece, bazı güney illerinde 28-30 dereceye varan değerler öngörülüyor.

Doğu ve Güneydoğu'da yine gök gürültülü sağanaklar etkili olacağı tahmin ediliyor.

Batı ve kuzeybatı bölgeler daha az bulutlu ve yağışsız geçeceği, birçok ilde sıcaklıkların 23-27 derece bandında seyredeceği değerlendiriliyor.

BATIDA GÜNEŞLİ BİR GÖKYÜZÜ GÖRÜLECEK

Cuma günü ülke genelinde sıcaklıkların 20-26 derece arasında değişmesi, doğu kesimlerde 15-20 derece, güney ve batıda ise 22-26 derece aralığında sıcaklık değerlerinin hakim olması bekleniyor.

Doğu Anadolu, Karadeniz’in bazı bölümleri ve İç Anadolu'da yerel gök gürültülü sağanakların devam edeceği öngörülüyor.

Batı illerinde ise daha güneşli bir havanın görüleceği tahmin ediliyor.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMUR YAĞACAK

Cumartesi günü sıcaklıkların nispeten ılıman seyretmesi bekleniyor.

Batı ve iç bölgelerde 20-25 derece, güneyde 26-29 dereceye ulaşan sıcaklıklar öngörülüyor.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak riski tahmin ediliyor.

Özellikle kuzeydoğu ve doğu illerinde kuvvetli yağışlar görüleceği, diğer yerlerde parçalı bulutlu hava etkili olacağı değerlendiriliyor.

SICAKLIKLAR TEKRAR ARTACAK

Pazar günü sıcaklıkların tekrar yükselmesi bekleniyor.

Birçok ilde 24-28 derece, güney kesimlerde 29-32 dereceye varan değerler öngörülüyor.

Doğu bölgelerde gök gürültülü sağanaklar devam edeceği, batı ve kıyı şeridi daha az yağışlı ve güneşli geçeceği tahmin ediliyor.

En yüksek sıcaklıkların Güneydoğu Anadolu'da 30-32 derece civarında olacağı değerlendiriliyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ:

13 Mayıs Çarşamba:

14 Mayıs Perşembe:

15 Mayıs Cuma:

16 Mayıs Cumartesi:

17 Mayıs Pazar: