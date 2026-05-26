Birçok ilde sağanak devam ediyor: Sıcaklıklar mevsim normallerinde

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son verilerine göre, Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar etkili olacak.

Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu hava ile birlikte, özellikle iç kesimler, Karadeniz’in iç bölümleri, Akdeniz’in kuzeyi ve Doğu Anadolu’da gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği tahmin ediliyor.

YÜKSEK SICAKLIKLAR GÖRÜLECEK

Bugün hava sıcaklıkları ülke genelinde yüksek seyrediyor.

Güneydoğu Anadolu, Ege ve Akdeniz kıyılarında 28-33 dereceye varan sıcaklıklar ölçülecek.

İç Anadolu ve Karadeniz'de de 24-28 derece aralığında sıcaklıklar bekleniyor.

Birçok bölgede gök gürültülü sağanak yağış ihtimali var; özellikle öğleden sonra ve akşam saatlerinde dikkatli olunması gerekiyor.

YAZ SICAĞI HİSSEDİLECEK

Bayramın ilk günü, sıcaklık değerlerinde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

İç ve doğu bölgelerde 25-30 derece, batı ve güney kıyılarda 28-34 derece civarında sıcaklıkların devam edeceği öngörülüyor.

Yağışlı bölgelerde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanaklar tahmin ediliyor.

Özellikle Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve İç Anadolu'nun bazı kesimlerinde gök gürültüsü ve yağışın etkili olacağı değerlendiriliyor.

ÜLKE GENELİNDE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENİYOR

Perşembe günü hava sıcaklıklarının salı ve çarşamba günlerine benzer şekilde seyretmesi bekleniyor.

Ülke genelinde en yüksek sıcaklıkların yine Güneydoğu ve Ege'de 29-31 derece bandında ölçüleceği öngörülüyor.

Yağış beklentisi önceki günlere göre biraz daha sınırlı olmakla birlikte, iç kesimlerde ve kuzeydoğu bölgelerinde gök gürültülü sağanaklar devam edeceği tahmin ediliyor.

BUNALTAN SICAKLARIN ETKİSİ BAŞLAYACAK

Cuma günü için de sıcak ve nemli hava etkili olmaya devam etmesi bekleniyor.

Özellikle iç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da sağanak yağış riskinin süreceği öngörülüyor.

Sıcaklıkların batı ve güney bölgelerde 25-30 derece, doğuda ise 20-28 derece aralığında olacağı tahmin ediliyor.

BAZI İLLERDE SAĞANAK DEVAM EDİYOR

Ülke genelinde parçalı bulutlu gökyüzü ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar öngörülüyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Özellikle büyükşehirlerde yüksek nemle birlikte bunaltıcı bir hava hissedileceği değerlendiriliyor.

