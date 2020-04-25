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Birecik'te akraba iki aile arasında arazi kavgası: 1 ölü

Arazi anlaşmazlığı nedeniyle akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

DHA |
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Birecik'te akraba iki aile arasında arazi kavgası: 1 ölü

 

Şanlıurfa'da, akşam saatlerinde Birecik’in kırsal Yaylacık Mahallesi'nde kavga meydana geldi.

Akraba olan Güneş aileleri arasında arazi anlaşmasızlığı yüzünden çıkan tartışma, kısa sürede silahlı, sopalı ve taşlı kavgaya dönüştü.

1 KİŞİ ÖLDÜ

Kavgada, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan merminin isabet ettiği Ramazan Güneş (47) olay yerinde hayatını kaybederken, Abdulkadir (15), Ökkeş (19), Mehmet (22), Fehmi (32) ile Ahmet Güneş (47) yaralandı. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Birecik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Ramazan Güneş'in cansız bedeni ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Birecik'te akraba iki aile arasında arazi kavgası: 1 ölü, 5 yaralı -1

Birecik'te akraba iki aile arasında arazi kavgası: 1 ölü, 5 yaralı -2

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