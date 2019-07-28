taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6673
Euro
6.3137
Altın
1418.39
Borsa
102837.19
Gram Altın
258.521

Birilerinin İmamoğlu takıntısı sürüyor

"Tatile çıktı, rakı içti, meze yedi, güneşte gözünü kıstı." Böyle yaptıkça kaybediyorsunuz, hala anlamadınız mı?

Haber Merkezi | 28.07.2019 - 11:08..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Birilerinin İmamoğlu takıntısı sürüyor

Uzun bir seçim dönemini geride bırakan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaz tatili için Muğla'nın Bodrum ilçesini seçti.

Plajda fotoğraf isteklerini geri çevirmeyen İmamoğlu, bazı medya kuruluşları tarafından hedef gösterildi.

İmamoğlu'nun; meze yiyip rakı içtiği, bindiği tekneye para ödemediği gibi iddialar ortaya atıldı.

Bir tatilciyle çektirdiği fotoğraf hakkında yorum yapan medya kuruluşu, "Gözlüksüz fotoğraflarında poz verirken gözlerinin kısıklığı da ortaya komik görüntülerin çıkmasına sebep oldu." ifadelerini kullandı.

KAYBETTİREN MEDYA

Ekrem İmamoğlu'na yönelik benzer karalama haberleri, 31 Mart ile 23 Haziran'da da yapılmıştı.

İmamoğlu'na yönelik haksız eleştiriler, Binali Yıldırım'ın oyunun düşmesine neden olmuş ve 13 bin oyluk fark 800 bine kadar yükselmişti.

Birilerinin İmamoğlu takıntısı sürüyor

Birilerinin İmamoğlu takıntısı sürüyor

Birilerinin İmamoğlu takıntısı sürüyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tunceli'de turistlerin havuz keyfi

Tunceli'de turistlerin havuz keyfi

85
FSM Köprüsü'nde asfaltlama çalışmaları bitti

FSM Köprüsü'nde asfaltlama çalışmaları bitti

38
İtalya'da yüksek hızlı tren projesi protesto edildi

İtalya'da yüksek hızlı tren projesi protesto edildi

31
Hadise cesur dansıyla gündeme oturdu

Hadise cesur dansıyla gündeme oturdu

80
YPG'li teröristler sivillere işkence yapmaya başladı

YPG'li teröristler sivillere işkence yapmaya başladı

63
Birilerinin İmamoğlu takıntısı sürüyor

Birilerinin İmamoğlu takıntısı sürüyor

191
25 bin liralık taziye yemeğine son

25 bin liralık taziye yemeğine son

89
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir