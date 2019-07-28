Birilerinin İmamoğlu takıntısı sürüyor

Uzun bir seçim dönemini geride bırakan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaz tatili için Muğla'nın Bodrum ilçesini seçti.

Plajda fotoğraf isteklerini geri çevirmeyen İmamoğlu, bazı medya kuruluşları tarafından hedef gösterildi.

İmamoğlu'nun; meze yiyip rakı içtiği, bindiği tekneye para ödemediği gibi iddialar ortaya atıldı.

Bir tatilciyle çektirdiği fotoğraf hakkında yorum yapan medya kuruluşu, "Gözlüksüz fotoğraflarında poz verirken gözlerinin kısıklığı da ortaya komik görüntülerin çıkmasına sebep oldu." ifadelerini kullandı.

KAYBETTİREN MEDYA

Ekrem İmamoğlu'na yönelik benzer karalama haberleri, 31 Mart ile 23 Haziran'da da yapılmıştı.

İmamoğlu'na yönelik haksız eleştiriler, Binali Yıldırım'ın oyunun düşmesine neden olmuş ve 13 bin oyluk fark 800 bine kadar yükselmişti.