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Birkan Sokullu aşkını itiraf etti

Ünlü oyuncu Birkan Sokullu, 6 aylık ilişkisiyle ilgili ilk kez konuştu.

Haber Merkezi | 03.02.2020 - 07:14..
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Birkan Sokullu önceki gece oyuncu arkadaşları Serkan Keskin ve Meriç Aral’la Arnavutköy’de görüntülendi.

Birkan Sokullu aşkını itiraf etti

"AMERİKA'DA YAŞIYOR"

Mekandan gece saat 03.00’te ayrılan Sokullu, kapıda bekleyen basın mensuplarıyla sohbet etti. Yaklaşık 6 aydır cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Sinem-Kemal Gürkaynak çiftinin kızları Eda Gürkaynak’la aşk yaşadığı ortaya çıkan oyuncu, ilişkisiyle ilgili konuştu: "Kendisi benim kız arkadaşımdır. Daha önce bizi görmemenizin nedeni, ABD’de yaşıyor olması. Bir şey gizlediğimiz yok.”

Birkan Sokullu, “Sevgilinizin ailesiyle tanıştınız mı?” sorusuna da “Ailesiyle tabii ki tanıştım. Güzel bir ilişkimiz var, her şey yolunda gidiyor” yanıtını verdi.

Birkan Sokullu aşkını itiraf etti

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