Birleşik Arap Emirlikleri, OAPEC üyeliğinden de ayrıldı

Körfez’de ekonomik çatlak...

Petroldeki arz daralması İran’a yapılan saldırıyla birlikte tarihin en derin düzeylerine ulaştı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) en büyük üçüncü petrol ihracatçısı konumunda olan Birleşik Arap Emirlikleri’nin örgütten ayrılma kararı Körfez’deki ekonomik çatlağı iyice gün yüzüne çıkardı.

PİYASALARI SARSAN GELİŞME

Birleşik Arap Emirlikleri, 1 Mayıs itibarıyla OPEC ve OPEC+ üyeliğinden çekileceğini duyurdu.

BAE'nin üretim politikalarının sorumluluk ve piyasa istikrarı ilkeleri doğrultusunda şekilleneceğinin belirtildiği açıklamada, küresel arz ve talep dengesinin dikkate alınmaya devam edileceği bildirildi.

OAPEC ÜYELİĞİNDEN DE AYRILDILAR

Süreç bu şekilde devam ederken Petrol İhraç Eden Arap Ülkeleri Örgütü’nden (OAPEC), BAE'nin üyelikten ayrılmasına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "OAPEC Genel Sekreterliği, BAE Enerji ve Altyapı Bakanı Süheyl el-Mezrui'nin örgütün Bakanlar Konseyi dönem başkanı Libya Petrol ve Gaz Bakanı Halife Receb Abdussadık'a gönderdiği ve BAE'nin örgüt üyeliğinden çekilme kararını içeren yazı hakkında bilgilendirildi. Söz konusu karar 1 Mayıs 2026 itibarıyla yürürlüğe girdi." ifadesi kullanıldı.

Genel Sekreterlik, ayrıca BAE'nin üyeliği süresince üstlendiği rolü ve petrol ile enerji sektöründe Arap ülkeleri arasındaki ortak çalışmalara sağladığı katkıları takdir etti.

Üye ülkeler arasında iş birliği ve bütünleşmeyi güçlendirmeye yönelik çabaların sürdürüleceğini vurgulayan Genel Sekreterlik, bu doğrultuda stratejik program ve girişimlerin uygulanarak ortak çıkarların destekleneceğini teyit etti.