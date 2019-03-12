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Birleşik Krallık’ta 1 trilyon sterlin ülkelere taşınıyor

Birleşik Krallık’ta en az 275 finans şirketi, Brexit öncesinde 1 trilyon sterline yakın değere sahip varlıklarını başka ülkeye taşıma kararı aldı.

DHA | 12.03.2019 - 09:07..
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Birleşik Krallık merkezli düşünce kuruluşu New Financial LLP’nin yayınladığı raporda, şirketlerin taşıdığı varlıkların toplam değerinin 800 milyar dolar sterline yakın olduğu ve söz konusu varlıkların Birleşik Krallık bankacılık sisteminin yüzde 10’unu oluşturduğu belirtilirken, sigorta şirketleri ve varlık yöneticilerinin de sırasıyla 35 milyar ve 65 milyar sterlin değerindeki varlığı ülke dışına taşıdığı vurgulandı.

5 ÜLKEYE TAŞIDILAR

Rapor ayrıca, şirketlerin söz konusu varlıkları Dublin, Lüksemburg, Paris, Frankfurt ve Amsterdam’a taşıdığını öne sürdü.

ŞİRKET DEĞERLERİ ÇOK DAHA YÜKSEK

New Financial, söz konusu varlıkların taşınmasının “ilk aşama” olduğunu, şirketlerin varlıklarını yurt dışına taşımaya devam edeceğini ve Brexit sonunda varlıklarını taşıyan şirket değerinin “çok daha yüksek” olacağı öngörüsünü yaptı.

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