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Birleşik Krallık'ta koronadan can kaybı 144'e çıktı

Birleşik Krallık'ta korona virüse bağlı ölümlerin yaşanmasıyla hayatını kaybedenlerin sayısının 106'dan 144'e, vaka sayısının ise 3 bin 269'a yükseldiği bildirildi.

İHA | 20.03.2020 - 03:53..
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Çin’de başlayan koronavirüs salgını Avrupa'yı etkisi altına almaya devam ediyor.

KUZEY İRLANDA'DA İLK ÖLÜM GERÇEKLEŞTİ

Kuzey İrlanda’da bugün koronavirüse bağlı ilk ölüm gerçekleşti.

İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon, koronavirüs nedeni ile son 24 saat içinde İskoçya'da üç kişinin öldüğünü duyurdu. İskoçya’da koronavirüse bağlı hayatını kaybedenlerin sayısı 6’ya ulaştı.

LONDRA'DA CAN KAYBI 16'YA ÇIKTI

Londra'da ise koronavirüse bağlı hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, korona virüs salgını ile açıklamalarda bulundu.

Birleşik Krallık'ta koronadan can kaybı 144'e çıktı

"HALKIMIZI NORMAL SOSYALLEŞMEMEYE DAVET EDİYORUZ"

İngiliz Başbakan, "Öğrencilerden eğitimlerine ara vermelerini istiyoruz, halkımızdan ise normal şekilde sosyalleşmemeye davet ediyoruz. Bunun İngiltere ekonomisi ve iş dünyası üzerindeki etkisini çok iyi görüyoruz’’ dedi.

"ÇALIŞANLARINIZIN YANINDA OLUN"

Johnson, koronavirüs nedeni ile firmaların büyük kayıplara uğradığını, kayıpları telafi etmek için ellerinden gelen desteği vereceğini açıkladı. Johnson, yaptığı basın konferansında, “Çalışanlarınızın yanında olun, çünkü biz sizin yanınızda olacağız” diye konuştu.

"İYİ ŞİRKETLERİN ARKASINDA DURMAK İSTİYORUZ"

Başbakan Johnson, “Personel sayısını azaltmaya başlamadan önce çok dikkatli düşünün, çünkü iyi şirketlerin arkasında durmak istiyoruz" diye vurguladı.

Johnson, İngiliz kamuoyuna da koronavirüsün yayılmasını engellemek için sosyal mesafe tavsiyesine uydukları için teşekkür etti.

Birleşik Krallık'ta koronadan can kaybı 144'e çıktı

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