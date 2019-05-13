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Bişkek Büyükelçisi Fırat'tan FETÖ'cü tepkisi

Kırgızistan'da davet edildiği bir iftarda FETÖ'cü bir şahıs gören büyükelçi, iftarı terk etti.

AA | 13.05.2019 - 15:51..
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Bişkek Büyükelçisi Fırat'tan FETÖ'cü tepkisi

Türkiye'nin  Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, katıldığı bir iftarda FETÖ'cü birini görünce sinirlenip iftarı terk etti.

Kırgızistan'da Bişkek Müftülüğü tarafından iftar programına katılan Cengiz Kamil Fırat , davete FETÖ'cü Orhan İnanda'nın katıldığını gördü.

Fırat bu durum üzerine, 'Teröristlerle aynı masaya oturmam' diyerek, iftarı terk etti.

Bişkek Büyükelçisi Fırat'tan FETÖ'cü tepkisi VİDEO

"BİZ 35 MİLYON DOLARA CAMİ YAPTIRALIM SİZ TERÖRİST AĞIRLAYIN"

Büyükelçi Cengiz Kamil Fırat, FETÖ'cü İnandı'nın da davet edilmesine tepki göstererek iftarı terk etti. Cengiz Kamil Fırat programı terk ederken, "Biz burada 35 milyon dolara camii yaptıralım, siz bizi teröristlerle aynı masaya oturturacaksınız. Siz buraya Fetö terör örgütünün başını nasıl çağırırsınız? Ramazan bu, Ramazan da bu yapılır mı? Ya Türkiye'yi ya da terör örgütünü seçersiniz. Benim için müftülük bitmiştir. Türkiye Cumhuriyeti ile teröristi aynı yere koyuyorsunuz. Bu insan Müslüman değil. Ben şimdi Cumhurbaşkanına söyleyeceğim" dedi.

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