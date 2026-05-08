BIST 100 haftayı rekor seviyede kapattı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 22,40 puan artarken, toplam işlem hacmi 234,7 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,16, holding endeksi yüzde 1,07 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasından en çok kazandıran yüzde 4,00 ile metal ana sanayi, en çok kaybettiren ise yüzde 9,21 ile finansal kiralama faktoring oldu.

ABD İSTİHDAM VERİLERİ BEKLENTİLERİ AŞTI

Küresel piyasalar, ABD-İran cephesinden gelen haber akışlarıyla şekillenmeye devam ederken, beklentileri aşan istihdam verileri sonrasında pozitif bir seyir izliyor.

ABD'de tarım dışı istihdam nisanda 115 bin kişi arttı, işsizlik oranı ise değişmeyerek yüzde 4,3 oldu. Tarım dışı istihdamın bu dönemde 65 bin kişi artması öngörülüyordu.

ENDEKS REKORU TAZELENDİ: 15 BİN 167 PUAN

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de küresel piyasalara paralel genele yayılan alımların etkisiyle 15.167,10 puanı görerek rekorunu tazelerken, günü de 15.062,65 puanla rekor seviyeden pozitif tamamladı.

Analistler, haftaya yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Enflasyon Raporu, TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi ve bütçe dengesinin, yurt dışında ise ABD'de enflasyon, perakende satışlar ve sanayi üretimi, Avro Bölgesi ve İngiltere'de büyüme ile Çin'de enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde 15.100 ve 15.200 puanın direnç, 14.900 ve 14.800 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.