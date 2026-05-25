Bitcoin'de gözler yeni yükselişte

Kripto piyasalarında tansiyon yeniden yükseldi.

ABD-İran hattındaki olası uzlaşı beklentisi ve SEC'in Nasdaq'ın Bitcoin opsiyon planına verdiği şartlı onay piyasaya moral verdi. ABD ile İran arasında olası bir barış anlaşmasına yönelik iyimserlik ve kripto türev ürünlerine yönelik kurumsal ilginin artması, piyasadaki toparlanmayı destekledi.

BITCOIN YÜZDE 0,6 ARTTI

Dünyanın en fazla işlem gören kripto para birimi olan Bitcoin, yüzde 0,6 yükselişle 77 bin 400 dolar seviyesinde işlem gördü. Bitcoin, pazar günü 74 bin 346,5 dolara kadar gerilemişti.

ALTCOİNLER

Ancak altcoinlerdeki zayıf görünüm ve piyasadaki temkinli hava, yükselişi etkileyecek gibi görünüyor.

Piyasa değeri bakımından ikinci sıradaki Ethereum yüzde 1 düşüşle 2 bin 106,50 dolara geriledi. XRP yüzde 0,4 kayıpla 1,36 dolara inerken, Solana yüzde 0,6 değer kaybetti. Cardano ve Polygon'da ise yüzde 1'in üzerinde düşüş görüldü. Meme coinler arasında yer alan Dogecoin de yüzde 0,3 geriledi.

KRİPTO PLANINA SEC'TEN ŞARTLI ONAY

Kripto piyasalarındaki yükselişte, Nasdaq PHLX'in QBTC koduyla nakit uzlaşılı Bitcoin endeks opsiyonlarını listelemek için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'ndan şartlı onay alması da etkili oldu.

GELENEKSELDEN DİJİTALE GEÇİŞ

Analistler, söz konusu gelişmeyi, geleneksel finans kuruluşlarının dijital varlıklara yönelik ilgisinin arttığını gösteren önemli adımlardan biri olduğunu değerlendiriyor.

Yatırımcıların, İran'ın uranyum stokları ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden tam kapasiteyle açılıp açılmayacağına ilişkin gelişmeleri yakından takip ettiği belirtildi.