Bitcoin’de toparlanma hareketi: Piyasada temkinli iyimserlik

Piyasalarda belirsizlik sürüyor...

Bitcoin’deki yükselişle birlikte kripto para piyasasının toplam değeri, yaklaşık yüzde 2,8 artarak 2,26 trilyon dolara ulaştı.

DENGELENMEYE BAŞLADI

Bitcoin, kısa süreli düşüşte 60 bin doların altını görmesinin ardından 62.500–63.500 dolar bandında dengelenmeye başladı.

Son işlem saatlerinde Bitcoin, yaklaşık 64 bin dolar seviyelerinde işlem görüyor.

ALTCOINLER BITCOIN’İ GERİDE BIRAKTI

Toparlanma sürecinde bazı altcoinlerin, Bitcoin’e kıyasla daha güçlü performans sergilediği dikkat çekti.

XRP yüzde 3,3 yükselerek 1,16 dolara yaklaştı. Solana yüzde 3,7 artışla 66,61 dolara çıktı.

Hyperliquid’in HYPE tokenı yüzde 12,2 değer kazanarak 64,50 dolara ulaştı

KISA POZİSYONLARDA BÜYÜK TASFİYE

Bitcoin’deki ani toparlanma, düşüş yönlü pozisyon alan yatırımcıları da etkiledi.

Bir gün içinde yarım milyar doları aşan kısa pozisyon tasfiye edildiği belirtilirken, bu durum yükselişi destekleyen faktörlerden biri oldu.

KURUMSAL ALIMLAR YENİDEN GÜNDEMDE

Bitcoin’in en büyük halka açık kurumsal yatırımcılarından biri olan Strategy, önceki dönemdeki satışların ardından yeniden alıma başladı.

Bu adım, şirketin uzun vadeli Bitcoin stratejisinin devam ettiği yönündeki beklentileri güçlendirdi.

Kurumsal talebin yeniden devreye girmesi, büyük yatırımcıların düşüşleri fırsat olarak değerlendirdiği yorumlarına yol açtı.

MAKRO GELİŞMELER PİYASAYI ŞEKİLLENDİRİYOR

Kripto para piyasaları üzerinde küresel ekonomik ve jeopolitik gelişmelerin etkisi sürüyor.

Orta Doğu’daki gerilimler ve küresel piyasalardaki oynaklık risk algısını artırırken ABD’de faiz politikalarına ilişkin beklentiler, fiyatlamalarda belirleyici olmaya devam ediyor.

Analistler, gelecek hafta açıklanacak ekonomik verilerin piyasalarda yeni dalgalanmalara yol açabileceğini belirtiyor.