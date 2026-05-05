Bitlis’te 20 adrese yapılan baskınlarda çok sayıda silah ele geçirildi
Tatvan ilçesinde 20 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda çok sayıda silah, mühimmat ve kesici alet ele geçirilirken operasyonlarda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Suç ve suçlularla mücadele konusunda geri adım yok...
Bu kapsamda Bitlis'te önemli bir çalışmaya imza atıldı.
Tatvan ilçesinde, "6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanun’a muhalefet" kapsamında geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi.
20 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON
İlçe Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen çalışmaya, Bitlis İl Jandarma Komutanlığına bağlı KOM, GKİT, Narkotik ve TEM Şube Müdürlüğü ekipleri de destek verdi.
Tatvan kırsalında belirlenen köylerde 20 farklı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda çok sayıda silah, mühimmat ve kesici alet ele geçirildi.
SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ
Yapılan aramalarda; 1 adet G-3 piyade tüfeği, 1 adet Mauser piyade tüfeği, 2 adet 7.65 mm ruhsatsız tabanca, 9 adet pompalı ve tek kırma av tüfeği, 2 adet G-3 tüfeğine ait şarjör, 5 adet tabanca şarjörü, 553 adet 9 mm tabanca fişeği, 116 adet 7.62 mm fişek, 54 adet 5.7x28 mm fişek, 1 adet kasatura, 1 adet muşta, 6 adet bıçak ele geçirildi.
1 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Operasyon kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı, 8 kişi hakkında ise idari yaptırım uygulandı.
Ayrıca "basit yaralama" suçundan aranan Ş.A. isimli şahsın da yakalandığı bildirildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcısının talimatıyla adli tahkikat başlatıldı.
Jandarma ekiplerinin bölgede huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüreceği öğrenildi.