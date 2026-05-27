Bitlis’te 5 bin yıllık sepet örücülüğü yeniden canlanıyor

Bitlis Belediyesi bünyesinde başlatılan kurs, zamanla kaybolmaya yüz tutan sepet örücülüğünü yeniden canlandırmayı amaçlıyor. Özellikle ev hanımlarının yoğun ilgi gösterdiği eğitimlerde bambu ve doğal malzemeler kullanılarak çeşitli sepet ve dekoratif ürünler üretiliyor.

Kurs sayesinde hem geleneksel üretim kültürü yaşatılıyor hem de el emeği ürünler ekonomik değere dönüştürülüyor.

25 KURSİYER HEM ÖĞRENİYOR HEM ÜRETİYOR

Dekoratif El Sanatları Usta Öğreticisi Aylin Soyugüzel öncülüğünde yürütülen kursta 25 kursiyer aktif olarak eğitim alıyor. Katılımcılar, farklı model ve desenlerde sepetler hazırlayarak hem üretim becerisi kazanıyor hem de sosyalleşme imkânı buluyor.

Kursun 5 aydır devam ettiği ve yaklaşık 1,5 ay daha süreceği belirtildi.

“5 BİN YILLIK BİR ZANAAT YAŞATILIYOR”

Aylin Soyugüzel, sepet örücülüğünün insanlık tarihinin en eski el sanatlarından biri olduğunu belirterek, “Bu zanaat yaklaşık 5 bin yıldır var. Günümüzde daha çok dekoratif ve hobi amaçlı kullanılıyor. Kursiyerlerimiz burada hem öğreniyor hem de üretip ekonomik katkı sağlıyor” dedi.

ÜRETİM, SOSYALLEŞME VE EKONOMİK KATKI BİR ARADA

Kursun yalnızca meslek öğretmekle sınırlı olmadığını vurgulayan Soyugüzel, katılımcıların aynı zamanda sosyal bir ortamda bir araya gelerek stres attığını ifade etti.

Üretilen el emeği ürünlerin satışa sunularak aile bütçelerine katkı sağladığı, ilerleyen süreçte bazı kursiyerlerin usta öğretici olma imkânı elde edebileceği bildirildi.

HEDEF: GELENEĞİ GELECEK NESİLLERE AKTARMAK

Yetkililer, bu tür kurslarla hem kültürel mirasın korunmasının hem de unutulmaya yüz tutmuş mesleklerin yeniden canlandırılmasının hedeflendiğini belirtiyor.