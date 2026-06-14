Bitlis'te bulunan Nemrut Kalderası’nda ziyaretçi yoğunluğu

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 2 bin 250 metre rakımda bulunan Nemrut Kalderası; sıcak ve soğuk gölleri, buz mağaraları, buhar bacaları ve eşsiz doğal güzellikleriyle ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte ziyaretçi sayısında gözle görülür artış yaşanırken Nemrut Kalderası, hafta sonu boyunca yüzlerce doğaseveri ağırladı.

"BURASININ DOĞASI GERÇEKTEN ETKİLEYİCİ"

Çanakkale'den tur kapsamında bölgeye gelen Zeynep Küçükoğuz, Nemrut Kalderası'nın büyüleyici atmosferinden etkilendiğini belirterek, "Daha önce de gelmiştim. Yeniden gelmek nasip oldu. Anadolu'nun her köşesi ayrı güzel ancak burasının doğası gerçekten etkileyici. Herkesin bu güzellikleri görmesini tavsiye ediyorum." dedi.

"MUHTEŞEM BİR BÜTÜNLÜK OLUŞTURUYOR"

İstanbul'dan gelen Mahir Uğurel ise Nemrut Kalderası'nın yanı sıra bölgedeki doğal ve tarihi zenginliklerden de etkilendiklerini ifade etti.

Bölgenin eşsiz bir coğrafyaya sahip olduğunu belirten Uğurel, "Tatvan, Ahlat, Adilcevaz, Süphan Dağı ve Van Gölü muhteşem bir bütünlük oluşturuyor. Doğası ve manzarasıyla herkesi kendine hayran bırakan bu bölge mutlaka görülmeli." diye konuştu.

EN ÖNEMLİ TURİZM DESTİNASYONLARINDAN BİRİ

Dört mevsim ziyaretçilerini ağırlayan Nemrut Kalderası, özellikle yaz aylarında artan turist yoğunluğuyla Bitlis turizminin en önemli destinasyonları arasında yer almayı sürdürüyor.