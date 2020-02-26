Bitlis'te demir ve tahtadan kayak takımı yapan çocuklar

Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Saklı köyündeki öğrenciler, okuldan geri kalan zamanlarında, demir ve tahtadan yaptıkları kayaklarla karlı tepelerden kayarak eğleniyor.

Boş zamanlarını değerlendiren çocuklar, beden eğitimi öğretmeni Oğuzhan Ayan'ın yardımı ile yaptıkları kayakları alarak karlı tepelere akın ediyor.

DEMİR VE TAHTALARLA YETENEKLERİNİ SERGİLİYORLAR

İmkansızlığın getirmiş olduğu zorlukları, yetenek ve azimleri ile aşmaya çalışan öğrenciler, eski okul sıralarından arta kalan birkaç demir ve tahta parçasıyla yeteneklerini sergiliyorlar.

Bitlisli çocukların el yapımı kayak takımları İZLE

MASA TENİSİ VE RAKET DE YAPIYORLAR

Eski bir köy enstitüsünü andıran Saklı ilköğretim okulu öğrencileri demir kızaktan masa tenisi ve raketlerine kadar her şeylerini kendileri üretiyor.

TAKIM HALİNDE ÇALIŞIYORLAR

Konu ile ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Saklı İlköğretim Okulu Beden Eğitimi Öğretmeni Oğuzhan Ayan, "Öğrencilerimiz kış aylarında zorlu koşullarda eğlence amaçlı kullandıkları kayakları, bizlerde yetenek olarak gördük ve bunu ortaya çıkarttık. Kullandıkları materyal atık sıra demirlerinden ve yaş ağaçtan yapıyorlar. Buna gavik diyorlar. Okulumuzda sadece kayakla yetinmiyoruz. Masa tenisi, futbol, voleybol ve satrançta da aktif takımlarımız var." dedi.