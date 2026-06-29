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Bitlis'te dereye giren kardeşler akıntıya kapıldı: 1 ölü 1 kayıp

Bitlis'te serinlemek için girdikleri derede akıntıya kapılan 3 kardeşten biri hayatını kaybetti, biri kurtarıldı. Kaybolan diğer çocuğu arama çalışmaları ise sürüyor.

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Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı Kayran köyünün Köprü mezrasında yaşayan 11 yaşındaki Fatih, 12 yaşındaki Abdulaziz ve 13 yaşındaki Muhammed Enes Şeflek, serinlemek için mezranın yakınından geçen dereye girdi.

Çocukların suda çırpındığını görenlerin ihbarda bulunması üzerine bölgeye sağlık, UMKE, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

1 ÖLÜ 1 KAYIP

Su debisinin yüksek olduğu dereye giren baba Bakır Şeflek ve köylülerin sudan çıkardığı Fatih Şeflek, ambulansla hastaneye kaldırıldı, Muhammed​​​​​​​ Enes Şeflek'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Suda kaybolan Abdulaziz Şeflek'in bulunması için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalara köy sakinleri de destek veriyor.

Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi