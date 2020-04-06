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Bitlis'te teröristlerin kullandığı 2 sığınak bulundu

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen 2 sığınakta silah ve mühimmat ele geçirildi.

AA |
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Bitlis'te teröristlerin kullandığı 2 sığınak bulundu

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu il merkezi kırsalında, bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisi alındı.

Bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla 8 Mart'ta "Şehit Güvenlik Korucusu Sedat Aktaş 2020-03 Operasyonu" başlatıldı.

Operasyonda teröristlere ait 2 sığınak bulundu.

Bitlis'te teröristlerin kullandığı 2 sığınak bulundu

SIĞINAKTA ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

2 sığınakta toprağa gömülü 3 jelikan bidonda zağros keskin nişancı silahı ve bu silaha ait 6 mühimmat, kalaşnikof piyade tüfeği, kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, RPG-7 roket atar, 4 RPG-7 roketatar sevk fişeği, 3 RPG-7 anti tank roketatar mühimmatı, RPG-7 airbust tipi anti personel roketatar mühimmatı, 48 M-16 silahı mühimmatı, bakım kiti, dikiş makinesi, sekizli pil bloku, uyku tulumu, 4 sırt çantası, 2 çift ayakkabı, 4 kitap, 2 gaz ocağı, 2 el testeresi, 4 kazma, 3 not defteri, 8 kaya çivisi, bir top ip ve kürek ele geçirildi.

Bitlis'te teröristlerin kullandığı 2 sığınak bulundu

SIĞINAKLAR İMHA EDİLDİ

Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlara Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla el konulurken, diğer malzemeler ise yerinde imha edildi. Sığınaklar da kullanılamaz hale getirildi.

"KARARLILIKLA SÜRDÜRÜLECEK"

Açıklamada, güvenlik güçlerin bölge halkının da desteğiyle terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.

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