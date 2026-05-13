Bitlis'te tırlar kafa kafaya çarpışarak alev topuna döndü: 2 sürücü hayatını kaybetti

Van-Tatvan kara yolu üzerindeki Alacabük köyü mevkiinde dehşet anları yaşandı.

Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen iki tır, bilinmeyen bir sebepten dolayı kafa kafaya çarpıştı.

SÜRÜCÜLER HAYATINI KAYBETTİ

Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da yangın çıktı.

Alevlere teslim olan tırların içerisinde bulunan iki sürücü, olay yerinde hayatını kaybetti.

ALEVLER KONTROL ALTINA ALINDI

Kaza ihbarıyla bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

KAZANIN SEBEBİ BELİRLENECEK

Sürücülerin cenazelerinin morga kaldırıldığı belirtildi.

Kazanın kesin nedeniyle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı bildirildi.