Bitlis'te tırlar kafa kafaya çarpışarak alev topuna döndü: 2 sürücü hayatını kaybetti
Tatvan ilçesinde iki tırın kafa kafaya çarpışarak alev topuna döndüğü kazada 2 sürücü de yaşamını yitirdi. Kazanın sebebinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
Van-Tatvan kara yolu üzerindeki Alacabük köyü mevkiinde dehşet anları yaşandı.
Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen iki tır, bilinmeyen bir sebepten dolayı kafa kafaya çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da yangın çıktı.
Alevlere teslim olan tırların içerisinde bulunan iki sürücü, olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza ihbarıyla bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.
Sürücülerin cenazelerinin morga kaldırıldığı belirtildi.
Kazanın kesin nedeniyle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)