Bitlis'te uçuruma yuvarlanan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

Bitlis’in Adilcevaz ilçesi Gabanlar mevkisinde, sürücü Uğur Yıldırım’ın kullandığı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ, SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Bölgeye ulaşan ekipler, zorlu arazi şartlarında yaptıkları çalışmanın ardından sürücüye ulaştı. Yapılan kontrollerde Uğur Yıldırım’ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Araçtan çıkarma çalışmaları uzun süre devam ederken, bölgede güvenlik önlemleri alındı.

CENAZE AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Hayatını kaybeden sürücünün cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından cenazenin ailesine teslim edildiği öğrenildi.

Jandarma ekipleri, kazanın nasıl meydana geldiğini belirlemek için geniş çaplı inceleme başlattı. Yol durumu, araç teknik arızası ve sürücü hatası ihtimallerinin değerlendirildiği bildirildi.