Bitlis'teki 19 Mayıs kutlamasında 50 metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı

Türkiye genelinde çoşkulu kutlama...

Yurdun dört bir yanında 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Etkinlik düzenlenen illerden biri de Bitlis oldu.

Kentte bayram çok sayıda vatandaşın katılımı ile düzenlenen törenle kutlandı.

50 METRELİK TÜRK BAYRAĞI AÇILDI

Kortej yürüyüşünde katılımcılar yaklaşık 50 metrelik Türk bayrağı taşıyarak Mevlana Parkı’na kadar yürüdü.

Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği yürüyüş, renkli görüntülere sahne oldu.

KİTAP FUARININ AÇILIŞI DA YAPILDI

Yürüyüşün ardından Mevlana Parkı’nda 7 gün boyunca devam edecek Gençlik Festivali ve Kitap Fuarı’nın açılışı yapıldı.

Etkinliklerin gençleri kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle buluşturması hedefleniyor.

"TÜM ŞEHİTLERİMİZİ RAHMETLE ANIYORUZ"

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, "Bugün, Kurtuluş Savaşı meşalesinin yakıldığı 19 Mayıs 1919’un yıl dönümünü anıyoruz. Çok zor şartlar altında olan bir millet, omuz omuza ve gönül gönüle vererek yurdu düşmandan kurtarma iradesini ortaya koymuş; büyük fedakârlıklar göstererek başarı sağlamıştır.

Bu vesileyle başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum. Bu yıl yağışlar konusunda bereketli bir dönem geçiriyoruz. Tören de bundan nasibini aldı.

Ancak bu asil milletin evlatları, nasıl ki ataları zorluklar içerisinde milletini kurtarmışsa, bugün de yağışlı ve zorlu şartlara rağmen sahayı terk etmeyerek atalarına sahip çıktılar" diye konuştu.