Ahmet Say kimdir

Piyanist Fazıl Say'ın babası besteci, ve Türkiye'nin önemli aydınlarından olan Ahmet Say'ın hayat hikayesidir.

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden, Fazıl Say'ın babası Ahmet Say, Türkiye'nin yetiştirdiği önemli isimlerden biriydi. Yaşamı boyunca pek çok esere imza atan, romancı, müzisyen, besteci Ahmet Say'ın yeri doldurulmayacak bir fikir adamıdır.

Bu vesileyle ünlü yazara dair merak edilenler kültür sanat camiasının gündemini meşgul etti. Ahmet Say kimdir, nerelidr, çalışmaları neler gibi sorular da yanıt aranmaya başlandı.

Bugün son yolculuğuna uğurlanan, 86 yaşında aramızd ayrılan Ahmet Say'a dair...

Ahmet Say, 1935'te İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Belediye Konservatuvarı 1951'de bitiren yazar Say, 1954'te İstanbul Erkek Lisesini bitirdi.

Mezuniyetin ardından gittiği Almanya'da, basın yayın yüksek okulundan mezun olan Say, Türkiye'ye döndüğünde, Bingöl ve Erzincan’da öğretmenliğin yanı sıra halk eğitim merkezi müdürlüğü yaptı.

"Müzik ansiklopedisi"

Say, 1964'te arkadaşlarıyla birlikte çıkardığı Türk Solu, 1977'de ise Türkiye Yazıları dergilerini yönetmeye başladı. Yaşamının büyük bölümünü Ankara’da geçiren Say'ın öykü ve yazıları, birçok dergi ve gazetede yayımlandı.

Öyküleri, hazırladığı dört ciltlik Müzik "Ansiklopedisi" ve bir dönem Cumhuriyet gazetesinde yaptığı müzik eleştirileriyle tanınan Ahmet Say, Komil'in Atı" adlı hikayesiyle TRT 1970 Sanat Ödülleri Yarışmasında başarı ödülünü, bir diğer hikayesiyle 1974 Sabahattin Ali Hikaye Yarışmasında birincilik ödülü aldı.